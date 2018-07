Обтягивающая одежда Ким Кардашьян оказалась плагиатом

Участница британского реалити-шоу The Only Way Is Essex (TOWIE) Лорен Гуджер обвинила Ким Кардашьян в копировании своего стиля.

В среду, 11 июля, Гуджер опубликовала коллаж из двух фотографий в stories своего Instagram-аккаунта, на которых обе женщины были одеты в аналогичные облегающие костюмы и остроносые сапоги выше колен.

31-летняя актриса TOWIE попросила подписчиков проголосовать, кому из них больше идет такой наряд, и добавила, что она надела его первой.

Публикация от Lauren Goodger (@laurenrosegoodger) 27 Июн 2018 в 8:58 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Июл 2018 в 4:39 PDT

Однако на момент публикации большинство пользователей соцсети (55 процентов) выбрали Кардашьян.

Между тем Лорен Гуджер действительно выложила снимок в сером лонгсливе и обтягивающих коротких шортах на две недели раньше, чем Кардашьян, когда рекламировала свою новую линию одежды.

Ранее, в мае, на афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке.

