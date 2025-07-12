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19:51, 12 июля 2025Россия

Из-за высокой температуры часть Запорожской области осталась без света и воды

Губернатор Балицкий: Часть Запорожской области осталась без света и воды
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Из-за высокой температуры воздуха часть Запорожской области осталась без света и воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, временные ограничения в подаче электроэнергии возникли из-за критических перегрузок оборудования и затронули «части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов».

Губернатор добавил, что нестабильное электроснабжение может привести к полному повреждению объектов водоснабжения, в связи с чем в ряде населенных пунктов приостановлена подача воды.

В настоящее время, по словам главы региона, специалисты работают над устранением возникших проблем.

Ранее Балицкий сообщал, что атака Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области спровоцировала частичное отключение электроснабжения.

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