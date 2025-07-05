Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области

Из-за удара ВСУ более 20 тысяч абонентов Запорожской области остались без света

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области спровоцировала частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара были повреждены несколько объектов. В результате без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области.

Сейчас бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Опасность повторных ударов в данный момент еще сохраняется, предупредил Балицкий.

Ранее украинские войска атаковали село Константиновка в Запорожской области. Среди пострадавших — двое детей, состояние одного из них медики расценивают как тяжелое.