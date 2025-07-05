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00:13, 5 июля 2025Россия

Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области

Из-за удара ВСУ более 20 тысяч абонентов Запорожской области остались без света
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области спровоцировала частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара были повреждены несколько объектов. В результате без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области.

Сейчас бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Опасность повторных ударов в данный момент еще сохраняется, предупредил Балицкий.

Ранее украинские войска атаковали село Константиновка в Запорожской области. Среди пострадавших — двое детей, состояние одного из них медики расценивают как тяжелое.

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