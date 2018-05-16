Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда

Ким Кардашьян объяснила поклонникам, что наряд, который она выбрала для афтерпати ежегодного бала Met Gala, был вдохновлен костюмом супермодели Хелены Кристенсен, а не певицы Бейонсе. Об этом сообщает Daily Mail.

На Нью-Йоркской вечеринке 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке. Ее подписчики заметили, что точно такой же костюм надевала Бейонсе семь лет назад, и пристыдили телезвезду за плагиат.

Однако Ким Кардашьян заявила, что позаимствовала образ у датской модели Кристенсен. «Я нашла то же платье, что Хелена Кристенсен надевала в 1992 году, и с радостью воссоздала весь лук. Она настоящая икона стиля!» — объяснила она.

— The Yoncé Hub (@Yonce_Hub) 15 мая 2018, 18:29

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В мае стало известно, что Ким Кардашьян будет удостоена звания «Инфлюенсер года». Совет модельеров Америки (CFDA) создал новую награду и решил вручить ее 37-летней Кардашьян. «За последнее десятилетие Ким Кардашьян-Уэст в совершенстве овладела мастерством влияния в цифровой среде», — отметила основатель CFDA дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

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