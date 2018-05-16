Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда

Ким Кардашьян объяснила поклонникам, что наряд, который она выбрала для афтерпати ежегодного бала Met Gala, был вдохновлен костюмом супермодели Хелены Кристенсен, а не певицы Бейонсе. Об этом сообщает Daily Mail.
На Нью-Йоркской вечеринке 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке. Ее подписчики заметили, что точно такой же костюм надевала Бейонсе семь лет назад, и пристыдили телезвезду за плагиат.
#BishStoleMyLook 💅🏽: Oooohhhhh #Roommates! We have the ultimate show down between #Beyonce and #KimKardashian! Both ladies wore this Versace bondage-inspired dress with a caged corset and bungee straps! Bey wore hers back in 2011 for a #Complex photo shoot, while Kim wore the same dress at a #MetGala after party last night. Obviously BOTH women killed this look! But we had to ask, who wore it better?! 👀👀 (📸: Backgrid/ @complex)
Однако Ким Кардашьян заявила, что позаимствовала образ у датской модели Кристенсен. «Я нашла то же платье, что Хелена Кристенсен надевала в 1992 году, и с радостью воссоздала весь лук. Она настоящая икона стиля!» — объяснила она.
В мае стало известно, что Ким Кардашьян будет удостоена звания «Инфлюенсер года». Совет модельеров Америки (CFDA) создал новую награду и решил вручить ее 37-летней Кардашьян. «За последнее десятилетие Ким Кардашьян-Уэст в совершенстве овладела мастерством влияния в цифровой среде», — отметила основатель CFDA дизайнер Диана фон Фюрстенберг.