Украинская военнослужащая решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста

Медик ВСУ решила вернуть Зеленскому награды из-за лишения гражданства главы УПЦ

Медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) записала видеообращение президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила о решении вернуть ему свои госнаграды в знак протеста. Оно опубликовано в Telegram-канале украинского политолога Константина Бондаренко.

Уточняется, что военнослужащая выразила недовольство лишением главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства и предложила поступить аналогичным образом с ней. По мнению политолога, скоро подобная инициатива может стать массовой.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства киевского митрополита УПЦ Онуфрия в начале июля. СБУ установила, что он добровольно получил гражданство России в 2002 году и не сообщил об этом в уполномоченные органы власти.