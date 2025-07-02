Зеленский лишил киевского митрополита украинского гражданства

Зеленский лишил украинского гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства киевского митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. Об этом сообщает Служба безопасности республики (СБУ).

СБУ установила, что Орест Березовский (мирское имя Онуфрия) добровольно получил гражданство России в 2002 году. Он не сообщил об этом в уполномоченные органы власти. Спецслужба также сообщила, что Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости Украинской церкви от Московской Патриархии.

Ранее стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт. Обосновывая свои действия связями церкви с Россией, региональные власти в различных частях страны приняли решения о приостановке деятельности УПЦ.

До этого в Тернопольской области священник УПЦ Иоанн Коваль был задержан по пути на службу и мобилизован. Сын священника рассказал, что его уже доставили на военный полигон в Ровно для прохождения военной подготовки.