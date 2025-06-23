В Тернопольской области священник УПЦ пошел на службу и оказался мобилизован

В Тернопольской области священник Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанн Коваль был задержан по пути на службу и мобилизован. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на диакона Почаевского Свято-Духовского скита Вадима Домбровского.

Также сын священника рассказал, что его уже доставили на военный полигон в Ровно для прохождения военной подготовки. Канал сообщает, что в последние недели на Украине участились подобные задержания.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей. Он добавил, что в военкоматах уже проводят инспекции, чтобы часть сотрудников отправилась на фронт, а на их места пришли военнослужащие, получившие ранения на поле боя.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер. По его словам, в ВСУ сильно увеличивается число дезертиров, а планы Украины «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились.