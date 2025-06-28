Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

На Украине сотрудники военкоматов массово задерживают священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), несмотря на то, что им предоставили отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
«Получается, что священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед жестоким выбором», — говорится в сообщении.
Украинские власти инициировали крупнейшую за последнее время в стране кампанию преследований Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейшей религиозной общины в Украине. Обосновывая свои действия связями церкви с Россией, региональные власти в различных частях страны приняли решения о приостановке деятельности УПЦ.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической УПЦ архимандрита Пафнутия. Священник был задержан в Кременце Тернопольской области на западе Украины. Это произошло сразу после окончания судебного заседания, которое идет против монастыря.