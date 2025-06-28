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00:58, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

В СПЖ заявили, что на Украине священников УПЦ задерживают для отправки на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине сотрудники военкоматов массово задерживают священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), несмотря на то, что им предоставили отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«Получается, что священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед жестоким выбором», — говорится в сообщении.

Украинские власти инициировали крупнейшую за последнее время в стране кампанию преследований Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейшей религиозной общины в Украине. Обосновывая свои действия связями церкви с Россией, региональные власти в различных частях страны приняли решения о приостановке деятельности УПЦ.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической УПЦ архимандрита Пафнутия. Священник был задержан в Кременце Тернопольской области на западе Украины. Это произошло сразу после окончания судебного заседания, которое идет против монастыря.

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