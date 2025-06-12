На западе Украины насильно мобилизовали священника

На западе Украины ТЦК насильно мобилизовали настоятеля монастыря УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно задержали настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архимандрита Пафнутия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).

Священник был задержан в Кременце Тернопольской области на западе Украины. Это произошло сразу после окончания судебного заседания, которое идет против монастыря.

В апреле появилась информация о том, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину с эпилепсией. Однако в здании центра у него случился приступ, и его выбросили на улицу.

До этого сообщалось, что территориальные центры комплектования Украины имеют тайные схемы по сбору взяток.