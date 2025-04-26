На Украине сотрудники ТЦК выбросили на улицу мужчину с эпилепсией

Во Львове сотрудники ТЦК выбросили мобилизованного с эпилепсией на улицу

Сотрудники территориального центра комплектования во Львове (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину и доставили в здание ведомства. Однако там у него случился приступ эпилепсии, сообщает портал «Украина.ру» в Telegram-канале.

Когда сотрудники это заметили, они решили не оказывать ему помощь, а отнести на улицу и бросить там. Его заметили проходящие мимо люди.

«Прохожие помогли мужчине и вызвали ему скорую», — говорится в сообщении. О дальнейшей судьбе украинца ничего не известно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в стране единичны.