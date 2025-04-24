Зеленский прокомментировал случаи насильственной мобилизации на Украине

Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в стране единичны. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном в его YouTube-канале.

По его словам, представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за применение насилия наказывают. «Это не массовое явление. 800 тысяч или 600 тысяч человек добровольно пошли в ВСУ. Да, действует закон о мобилизации, но воюют люди, добровольно ушедшие защищать Украину», — заявил он. Политик добавил, что с каждым спорным случаем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинских мужчин прямо на пасхальных мероприятиях.