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23:49, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал случаи насильственной мобилизации на Украине

Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в стране единичны. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном в его YouTube-канале.

По его словам, представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за применение насилия наказывают. «Это не массовое явление. 800 тысяч или 600 тысяч человек добровольно пошли в ВСУ. Да, действует закон о мобилизации, но воюют люди, добровольно ушедшие защищать Украину», — заявил он. Политик добавил, что с каждым спорным случаем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинских мужчин прямо на пасхальных мероприятиях.

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