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00:22, 21 апреля 2025Бывший СССР

ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи украинцев

На Украине ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи мужчин
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать украинских мужчин прямо на пасхальных мероприятиях. Об этом сообщает «Царьград».

«ТЦК перемирие с украинцами не объявляло. Пришедшие освятить куличи мужчины, увидев ТЦК, разбегаются с этими же куличами в руках», — указано в сообщении с прикрепленным видео.

Ранее сообщалось о дежурящих сотрудниках украинских военкоматов у церквей Запорожья. «Проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками», — указал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местного информатора.

Прежде в Кривом Роге сотрудник ТЦК попытался силой мобилизовать мужчину, но его планам помешал пес, который защитил своего хозяина.

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