На Украине ТЦК попытались мобилизовать пришедших освятить куличи мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать украинских мужчин прямо на пасхальных мероприятиях. Об этом сообщает «Царьград».

«ТЦК перемирие с украинцами не объявляло. Пришедшие освятить куличи мужчины, увидев ТЦК, разбегаются с этими же куличами в руках», — указано в сообщении с прикрепленным видео.

Ранее сообщалось о дежурящих сотрудниках украинских военкоматов у церквей Запорожья. «Проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками», — указал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местного информатора.

Прежде в Кривом Роге сотрудник ТЦК попытался силой мобилизовать мужчину, но его планам помешал пес, который защитил своего хозяина.