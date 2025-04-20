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01:30, 20 апреля 2025Бывший СССР

На Украине пес защитил хозяина от мобилизации

В Кривом Роге пес защитил хозяина от сотрудника ТЦК, не дав его мобилизовать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) попытался силой мобилизовать мужчину, но его планам помешал пес, который защитил своего хозяина. Об этом сообщил Telegram-канал HKR.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина замечает на улице сотрудника ТЦК, после чего сразу забегает к себе во двор и закрывает железные ворота. Военный подбегает к ним и выбивает ворота ногой, однако в ту же секунду на него набрасывается пес, который находился рядом.

Заметив животное, сотрудник ТЦК отошел на небольшую дистанцию, после чего обменялся с мужчиной несколькими фразами, а затем развернулся и ушел.

Ранее в Харькове женщина спасла своего мужа от мобилизации, погнавшись за автомобилем сотрудников ТЦК.

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