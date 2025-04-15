Жена спасла украинца от ТЦК

В Харькове женщина спасла мужа от сотрудников ТЦК

В Харькове женщина спасла мужа от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), пытавшихся его мобилизовать. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сотрудники ТЦК заметили мужчину во дворе одного из жилых домов. Они скрутили украинца и погрузили в автомобиль. Свидетелями произошедшего стали жильцы и жена мобилизованного.

Женщина погналась за автомобилем и буквально отбила супруга. Очевидцы сняли произошедшее на видео, сопровождая происходящее ненормативной лексикой. В конечном итоге мужчину освободили, а сотрудники ТЦК уехали.

Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в Вооруженных силах Украины. Как рассказал боец украинской армии Сергей Лукашов, сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.

