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22:00, 15 апреля 2025Бывший СССР

Жена спасла украинца от ТЦК

В Харькове женщина спасла мужа от сотрудников ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Харькове женщина спасла мужа от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), пытавшихся его мобилизовать. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сотрудники ТЦК заметили мужчину во дворе одного из жилых домов. Они скрутили украинца и погрузили в автомобиль. Свидетелями произошедшего стали жильцы и жена мобилизованного.

Женщина погналась за автомобилем и буквально отбила супруга. Очевидцы сняли произошедшее на видео, сопровождая происходящее ненормативной лексикой. В конечном итоге мужчину освободили, а сотрудники ТЦК уехали.

Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в Вооруженных силах Украины. Как рассказал боец украинской армии Сергей Лукашов, сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.

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