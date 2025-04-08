Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:19, 7 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали размер взятки для уклонения от мобилизации

Боец ВСУ Лукашов: Полиция не мобилизует мужчин за взятку от 20 тысяч гривен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Военнослужащий 46-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лукашов, который ранее занимал пост главы Каменского районного отделения полиции, сообщил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, у сотрудников полиции на блокпосту села Вишневое уже выработана схема — сперва они останавливают автомобиль мужчины, после чего вызывают дополнительную группу полицейских на усиление. Затем они делают «коммерческое предложение», предлагая уклониться от службы за взятку в определенном размере.

«20 тысяч гривен (около 42 тысяч рублей — прим. «Ленты.Ру») — привозят в ТЦК [территориальный центр комплектования, аналог военкомата], выписывают повестку и затем беднягу отпускают. 50 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей, — прим. «Ленты.Ру») — отпускают и никуда не везут, при этом обещают, что с ТЦК они сами все устроят», — сообщил Лукашов.

Один из мужчин отказался дать взятку, и тогда его отвезли в ТЦК на прохождение медкомиссии и оформление документов. В это время полицейские написали его жене, предложив, чтобы она перечислила на указанную карточку 20 тысяч гривен, пообещав в обмен на это освободить ее мужа в течение 15 минут, рассказал Лукашов историю одного из мобилизованных.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. Право избежать мобилизации сохранят тем, кто поступил в университет до 25 лет либо впервые получает новый уровень образования.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    Блогера Жидковского призвали проверить на предмет ЛГБТ

    В российском регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадал подросток

    ВСУ разбили переданный Британией вертолет

    Трамп объяснил объединение европейских стран в ЕС

    Жители российского города пожаловались на заросший плесенью дом

    Трамп объяснил необходимость введения пошлин

    Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

    В Международной федерации гимнастики оценили отказ россиян от участия в турнирах

    Житель Дзержинска рассказал о своем вкладе в освобождение города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше