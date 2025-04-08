Боец ВСУ Лукашов: Полиция не мобилизует мужчин за взятку от 20 тысяч гривен

Военнослужащий 46-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лукашов, который ранее занимал пост главы Каменского районного отделения полиции, сообщил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, у сотрудников полиции на блокпосту села Вишневое уже выработана схема — сперва они останавливают автомобиль мужчины, после чего вызывают дополнительную группу полицейских на усиление. Затем они делают «коммерческое предложение», предлагая уклониться от службы за взятку в определенном размере.

«20 тысяч гривен (около 42 тысяч рублей — прим. «Ленты.Ру») — привозят в ТЦК [территориальный центр комплектования, аналог военкомата], выписывают повестку и затем беднягу отпускают. 50 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей, — прим. «Ленты.Ру») — отпускают и никуда не везут, при этом обещают, что с ТЦК они сами все устроят», — сообщил Лукашов.

Один из мужчин отказался дать взятку, и тогда его отвезли в ТЦК на прохождение медкомиссии и оформление документов. В это время полицейские написали его жене, предложив, чтобы она перечислила на указанную карточку 20 тысяч гривен, пообещав в обмен на это освободить ее мужа в течение 15 минут, рассказал Лукашов историю одного из мобилизованных.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. Право избежать мобилизации сохранят тем, кто поступил в университет до 25 лет либо впервые получает новый уровень образования.