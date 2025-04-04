На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации две категории студентов

Кабмин Украины захотел лишить отсрочки обучающихся за границей

Кабинет министров Украины захотел лишить отсрочки от мобилизации студентов, обучающихся за границей. О согласовании законопроекта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования. Обучение за рубежом после 24 февраля 2022 года также не дает права на отсрочку», — сообщает парламентарий.

Как отметил Гончаренко, уточнения в законодательство вносятся для того, чтобы избежать судебных обжалований. Право избежать мобилизации сохранят те, кто поступил в университет до 25 лет, либо впервые получает новый уровень образования.

Ранее представитель подпольного движения Stop Grave заявил о подорожании взяток за уклонение от мобилизации на Украине. Непрекращающийся рост цен связывают с истощением мобилизационного ресурса республики.