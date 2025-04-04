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14:52, 4 апреля 2025Бывший СССР

На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации две категории студентов

Кабмин Украины захотел лишить отсрочки обучающихся за границей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Кабинет министров Украины захотел лишить отсрочки от мобилизации студентов, обучающихся за границей. О согласовании законопроекта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования. Обучение за рубежом после 24 февраля 2022 года также не дает права на отсрочку», — сообщает парламентарий.

Как отметил Гончаренко, уточнения в законодательство вносятся для того, чтобы избежать судебных обжалований. Право избежать мобилизации сохранят те, кто поступил в университет до 25 лет, либо впервые получает новый уровень образования.

Ранее представитель подпольного движения Stop Grave заявил о подорожании взяток за уклонение от мобилизации на Украине. Непрекращающийся рост цен связывают с истощением мобилизационного ресурса республики.

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