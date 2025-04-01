На Украине заявили о подорожании взяток за уклонение от мобилизации

Stop Grave: Взятки за уклонение от призыва на Украине неуклонно растут в цене

Взятки за уклонение от призыва на Украине неуклонно дорожают, непрекращающийся рост цен связывают с истощением мобилизационного ресурса республики. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

С 1 апреля военнообязанные украинцы должны продлить свои отсрочки от призыва, в противном случае они станут недействительными. Это развяжет руки сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата), которым необходимо выполнить план по мобилизации. Продлить документ можно, пройдя процедуру по новым правилам кабинета министров, согласно которым список имеющих право на отсрочку существенно сократился. Теперь одним из требований для получения брони является зарплата не менее 20 тысяч гривен (41 200 рублей).

«Суммы взяток варьируются в зависимости от жадности военкома и процента, которым он делится с СБУ за "крышу". Но суммы неуклонно растут, так как количество мобилизационного ресурса сильно сократилось. Зависимость обратно пропорциональная», — отметил собеседник агентства.

Представитель подполья уточнил, что изменения не затронут тех, кто смог договориться о брони с помощью денег и связей, но людям, которые скрывались от военкомов «своими силами», станет сложнее зарабатывать и взаимодействовать с органами власти.

Ранее адвокат Ростислав Кравец предупредил, что украинские предприятия, которые не успеют подтвердить нужный для освобождения от мобилизации статус сотрудников, потеряют право на их бронирование. Это приведет к резкому увеличению количества военнообязанных.