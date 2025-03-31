Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 31 марта 2025Бывший СССР

Украинцев предупредили об «окне возможностей» для ТЦК

Адвокат Кравец: 1 апреля старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Старые отсрочки от мобилизации прекратят действовать с 1 апреля, что позволит ТЦК перевыполнить планы по набору людей в армию. Об усилении мобилизации предупредил адвокат Ростислав Кравец, передает «Страна.ua».

Он отметил, что те предприятия, которые не успеют подтвердить нужный для освобождения от мобилизации статус сотрудников, потеряют право на их бронирование. Это приведет к резкому увеличению количества военнообязанных.

«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — сказал Кравец.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах украинской армии. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Операцию по нейтрализации стрелка в Мурманске показали на видео

    В МИД рассказали о зависших на счетах деньгах для ООН

    В Европе начали готовиться к конфликту с Россией

    Кошку из зоны СВО доставили матери погибшего бойца в память о сыне

    Военный блогер показал «паровозик» из авиабомб

    Стало известно о планах мурманского стрелка устроить пожар

    Установлена личность стрелявшего в Мурманске

    Депутат Рады назвал истинную цель Зеленского

    22-летняя гимнастка снялась в крошечном бикини для спортивного журнала

    Появились новые подробности стрельбы в Мурманске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше