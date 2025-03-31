Украинцев предупредили об «окне возможностей» для ТЦК

Адвокат Кравец: 1 апреля старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине

Старые отсрочки от мобилизации прекратят действовать с 1 апреля, что позволит ТЦК перевыполнить планы по набору людей в армию. Об усилении мобилизации предупредил адвокат Ростислав Кравец, передает «Страна.ua».

Он отметил, что те предприятия, которые не успеют подтвердить нужный для освобождения от мобилизации статус сотрудников, потеряют право на их бронирование. Это приведет к резкому увеличению количества военнообязанных.

«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — сказал Кравец.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах украинской армии. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.