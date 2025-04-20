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10:52, 20 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о дежурящих сотрудниках украинских военкоматов у церквей Запорожья

Лебедев: Сотрудники украинских военкоматов дежурят у церквей Запорожья
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские аналоги военкоматов) дежурят на Пасху у церквей города Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками», — указал он со ссылкой на местного информатора.

По словам Лебедева, можно утверждать, что сотрудники ТЦК осуществляют дежурство у всех городских церквей. Других деталей о происходящем в Запорожье он не привел.

Ранее Сергей Лебедев рассказал об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма в Харьковской области. По его сообщениям, в это место активно прибывали украинские военнослужащие.

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