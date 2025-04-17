В Харьковской области нанесли удары по иностранным наемникам

Подпольщик Лебедев заявил об ударах по иностранным наемникам в пригороде Изюма

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по местам размещения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранных наемников, нанесли удары в районе Изюма в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев рассказал, что в регионе зафиксировали четыре прилета, один из которых — серийный. По его словам, в последнее время поступали данные о стягивании украинских военных в Изюм и его окрестности.

«Серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке города. Там расположены базы отдыха, туркомплекс "Донецкий юрт" и коттеджный поселок, где разместились военные, в том числе иностранные», — уточнил подпольщик.

Лебедев добавил, что удары также нанесли по промзоне в районе Изюмского тепловозоремонтного завода.

Ранее военкор Евгений Лисицын заявил, что российские войска атаковали Изюм. По его словам, это стало самым мощным и массированным ударом с самого начала спецоперации.