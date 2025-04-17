Военкор сообщил о самом мощном с начала СВО ударе по городу в Харьковской области

Военкор Лисицын: Россия нанесла самый мощный с начала СВО удар по Изюму

Российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. По данным военкора Евгения Лисицына, это стало самым мощным и массированным ударом с самого начала спецоперации (СВО). Об этом он написал в Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.

«Не меньше 10 "Гераней" и около 10 баллистических ракет, предположительно, "Искандеров", накрыли цели в городе», — уточнил военкор.

Он отметил, что никаких данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало, однако, по его мнению, если украинская сторона не оглашает эту информацию, значит, «прилетело больно и точно по делу».

Ранее солдаты российской армии ударили по объектам в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского.