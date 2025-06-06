Стало известно о тайных схемах в ТЦК

«Страна ua»: В украинских ТЦК есть план по сбору взяток

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Украины имеют тайные схемы по сбору взяток. Об этом заявил интернет-газете «Страна.ua» один из сотрудников ведомства, сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Если начальство при этом держит "планку" по сдаче взяток наверх, то если даже план мобилизации не выполняется, то есть шанс удержаться на месте, хотя нервы трепать будут», — рассказал источник.

Отмечается, что карьера начальников ТЦК зависит от выполнения плана либо по количеству мобилизованных, либо по сумме взяток. По словам собеседника газеты, норма по призывникам возросла с 20 до 40 человек в месяц.

Ранее в киевском ТЦК подтвердили факт бунта мобилизованных на их территории. Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы.