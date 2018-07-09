Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст начал продавать любимые спортивные штаны жены под своим брендом Yeezy. Об этом сообщает Hypebae.

Треники унисекс из коллекции Yeezy Season 6 изготовлены из флиса и хлопка и доступны в двух цветах: бежевом и болотном.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьн» Ким Кардашьян неоднократно выкладывала фотографии в таких штанах в своем Instagram.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 1 Июл 2018 в 7:23 PDT

Помимо спортивных штанов Канье Уэст представил короткие шорты. Стоимость пары треников на официальном сайте бренда — 340 долларов, шорт — 220 долларов.

В июне Канье Уэст запустил продажи мерча — сувенирной продукции, приуроченной к выходу нового альбома Ye. Уже первые полчаса продаж онлайн принесли ему 500 тысяч долларов (стоимость вещей составляет от 65 до 145 долларов). Сообщение об успехе своего мерча рэпер получил во время интервью радиостанции LA Power 106 и выразил свою радость от этого факта.

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