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Порнозвезды снялись в кроссовках Канье Уэста

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Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой снялись порнозвезды. Об этом он объявил в своем Twitter.

Кроссовки Уэста прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.

Особенностью кампании стало и то, что практически всех женщин сфотографировали обнаженными, в то время как мужчины снимались в одежде.

Сестры Clermont Twins также рассказали в Twitter об участии в съемках и поделились своими обнаженными фотографиями с подписчиками.

В Instagram рекламную кампанию Yeezy 500 Supermoon Yellow выложили с хэштегом #Supermoon.

В июне Канье Уэст запустил продажи мерча — сувенирной продукции, приуроченной к выходу нового альбома Ye. Уже первые полчаса продаж онлайн принесли ему 500 тысяч долларов (стоимость вещей составляет от 65 до 145 долларов). Сообщение об успехе своего мерча рэпер получил во время интервью радиостанции LA Power 106 и выразил свою радость от этого факта.

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