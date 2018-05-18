Уродливая обувь знаменитостей вызвала негодование поклонников

«Папины кроссовки» стали одной из самых продаваемых вещей года, и знаменитости наводнили свои страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви, которую пользователи соцсетей посчитали уродливой. Об этом сообщает The Independent.
В 80-х и 90-х годах ХХ века такие кроссовки пользовались спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название. Теперь в них ходят популярные телезвезды и модели, в том числе Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кайа Гербер и Ким Кардашьян.
«Папины кроссовки» Triple-S модного дома Balenciaga стали самой востребованной моделью 2017 года, а Yeezy Runner Канье Уэста и Archlight люксового бренда Louis Vuitton неоднократно участвовали в показах на неделях мод. Однако многие поклонники раскритиковали ботинки в соцсетях, называя их «уродливыми».
«Люди будут носить что-угодно, если это выпущено известным дизайнером. Кроссовки Balenciaga отвратительны», — писали они в Twitter.
«Это год уродливых кроссовок. Я это чувствую», — добавили другие.
«Ладно, ребята, перестаньте уже покупать "папины" ботинки из 90-х. Они ужасны», — поддержали третьи.
В феврале стало известно, что французский модный дом Louis Vuitton откроет в нью-йоркском районе Сохо pop-up магазин для продажи модели кроссовок Archlight. Эти кроссовки, напоминающие обувь имперских штурмовиков из киносаги «Звездные войны», показали на Неделе моды в Париже, и многие модные критики сочли их «уродливыми».