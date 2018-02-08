В Нью-Йорке выделят особое место для торговли уродливыми кроссовками

Французский модный дом Louis Vuitton откроет в нью-йоркском районе Сохо pop-up магазин для продажи модели кроссовок Archlight, сообщает Footwear News.

Эти кроссовки, напоминающие обувь имперских штурмовиков из киносаги «Звездные войны», показали на неделе моды в Париже, и многие модные критики сочли их «уродливыми».

Магазин в Сохо, где ими станут торговать, откроется 9 февраля 2018 года и будет работать до 10 марта. Цена за пару составит 1090 долларов. В широкой продаже в бутиках Louis Vuitton по всему миру кроссовки Archlight появятся 23 февраля.

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В январе 2018 года модный дом Louis Vuitton выпустил новый аромат под названием Le Jour Se Lève («Рассвет»). Автором композиции, которая базируется на основной ноте мандарина, стал мастер-парфюмер дома Жак Кавалье-Бельтрю (Jacques Cavallier Belletrud). «Мандарин — это потрясающий представитель цитрусовых, потому что в нем смешаны яркий и живой запах мякоти, свежий аромат зерен и цветочные ноты зелени, — сказал парфюмер. — В отличие от других цитрусовых, запах мандарина не ассоциируется с обычным одеколоном».

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