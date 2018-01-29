Французы создали мандариновые духи

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил новый аромат под названием Le Jour Se Lève («Рассвет»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 января.

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Автором композиции, которая базируется на основной ноте мандарина, стал мастер-парфюмер дома Жак Кавалье-Бельтрю (Jacques Cavallier Belletrud). «Мандарин — это потрясающий представитель цитрусовых, потому что в нем смешаны яркий и живой запах мякоти, свежий аромат зерен и цветочные ноты зелени, — сказал парфюмер. — В отличие от других цитрусовых, запах мандарина не ассоциируется с обычным одеколоном».

Также в аромате сочетаются ноты жасмина самбак, черной смородины, османтуса и лепестков магнолии. Новинка представлена как в классическом для линии ароматов Louis Vuitton цилиндрическом флаконе прозрачного стекла с черной крышкой с золотистой монограммой (емкостью 100 миллилитров), так и во флаконе тревел-формата (емкостью 7,5 миллилитра).

Осенью 2017 года дом Louis Vuitton представил парфюмерные дорожные и эксклюзивные наборы из семи ароматов. В дорожный набор входят ароматы Rose des Vents, Turbulences, Dans la Peau, Apogée, Contre Moi, Matière Noire и Mille Feux во флаконе формата Travel со сменными блоками емкостью 7,5 миллилитра, а также специальный блок с жидкостью Eau Neutre для очистки флакона и распылителя при смене ароматов. В эксклюзивный набор, выпущенный серией из 250 экземпляров, входят все семь ароматов во флаконах емкостью 100 миллилитров.

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