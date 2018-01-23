Французы определили запах новой мужественности

Бренд YSL Beauté, парфюмерно-косметическое подразделение дома Saint Laurent, выпустил новый фужерный аромат для мужчин под названием Y. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 января.

Автором композиции стал парфюмер Доминик Ропион. По его словам, источником вдохновения для него послужили предметы мужского гардероба: белая футболка и черный пиджак. Футболке соответствуют свежие ноты белых альдегидов, бергамота, имбиря и абсолюта герани, полученного благодаря инновационному процессу экстракции. Пиджак, в свою очередь, ассоциируется с нотами пихтового бальзама, амбры и ладана.

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Y — это первая буква названия бренда YSL Beauté. Кроме того, звучание названия буквы созвучно с произношением английского слова Why («Зачем»), что придает названию скрытый смысл. Флакон с серебристой стилизованной буквой Y на боковых сторонах разработала дизайнер Сюзан Дальтон.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

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