YSL Beauty вдохновился дым-машинами и дискоболами

Французский парфюмерный бренд YSL Beaute выпустил новую коллекцию средств для макияжа на осенне-зимний сезон — Night 54. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Вдохновением для ее создания послужила эстетика парижских вечеринок: дым-машины, дискоболы и лазерные шоу. В палетке находится все, что, по словам представителей марки, поможет создать макияж на любой случай. С одной стороны расположено большое зеркало и несколько оттенков теней для глаз, а с другой — пять оттенков для губ: от пастельного бежевого до кораллового и винного с шелковистым, матовым и глянцевым покрытием. Новинка выпущена ограниченным тиражом.

Еще одна новинка в коллекции — водостойкая тушь со специальной щеточкой с густыми и длинными щетинками. Тушь содержит воски и полимеры.

Также в линейку вошла универсальная пудра Couture Hologram Powder № 54 Lazer Violet. Ее можно наносить на губы, глаза, скулы и область декольте.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.