YSL Beauty показал коллекцию для «звездных ночей и вечеринок»

Французский парфюмерный бренд YSL Beaute показал новую коллекцию косметических средств под названием Star. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 июня. По словам предтавителей марки, она предназначена для «зведных ночей и вечеринок».

В линейку вошел хайлайтер Touche Eclat и тушь, которая придает ресницам эффект накладных Volume Effect Faux Cils. Еще одна новинка — лак для ногтей. Он выпущен ограниченной серией, состоит из прозрачной основы, глянцевых черных точек и золотых металлических звездочек.

Фото: YSL Beauty 1 /3

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.