Saint Laurent представил «провокационную интерпретацию шипра»

Французский модный дом Saint Laurent Paris представил новый аромат под названием Mon Paris, посвященный любви. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

По словам сотрудников компании, новый парфюм представляет собой «провокационную интерпретацию традиционного шипра» и разжигает страсть.

Фото: пресс-служба Yves Saint Laurent

В создании аромата принимали участие трое парфюмеров: Дора Багриш, Гарри Фремонт и Оливье Кресп. В аромате чувствуются ноты пачули, бергамота, малины, груши и мускуса. Духи уже поступили в продажу.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.