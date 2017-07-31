Дочь Ленни Кравица стала посланницей YSL Beauty

Новой посланницей косметического бренда YSL Beauty стала дочь американского музыканта Ленни Кравица — Зои. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля.

«YSL всегда был моим любимым брендом. Они сочетают в своих коллекциях легкий шик и смелые комбинации, с помощью которых я могу передать свое виденье красоты и моды. В их продуктах есть дерзость и сила, но без лишней надменности», — сказала Кравиц. Представители марки, в свою очередь, подчеркнули, что в Зои воплощается их видение красоты современной девушки.

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Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

Зои Кравиц — американская модель и актриса. Она снималась в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», «Фантастические твари и где они обитают» и «Дивергент».