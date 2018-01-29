Проданы самые дорогие в мире духи

Флакон аромата Opera Prima итальянского дома Bulgari продан за 200 тысяч евро, сообщает Fashion Network.

В декоре флакона, выполненного в форме древнеримской амфоры, использовано золото и цветные и драгоценные камни, в том числе бриллианты (общим весом 25 карат), цитрин (50 карат), аметисты (4,45 карат). Имя покупателя осталось неизвестным.

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Композиция аромата с нотами лимона, лепестков апельсинового дерева, мускуса и цветочным аккордом была создана парфюмером Даниэлой Андрие (Daniela Andrier) в 2014 году в честь 130-летия Bulgari.

Ранее сообщалось, что дом Bulgari получил часовую премию Grand Prix d'Horlogerie de Genève-2017 в двух номинациях: «Лучшие мужские часы» за самые тонкие в мире автоматические Octo Finissimo Automatic и «Лучшие часы с турбийоном» за Octo Finissimo Tourbillon Skeleton.

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

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