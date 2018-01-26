Самый богатый человек Франции похвалился успехами

Президент компании LVMH Бернар Арно, названный самым богатым человеком Франции по версии журнала Forbes, сообщил об успехах компании в 2017 году, сообщает Seekingalpha.

Так, по словам бизнесмена, прибыль корпорации выросла на 29 процентов. Отмечаются успехи у входящих в группу брендов Dior, Bulgari, Celine и Louis Vuitton. Чистая прибыль составила 5,13 миллиарда евро, общая выручка — 42,63 миллиарда евро.

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Цифры были приведены в докладе для акционеров корпорации.

По данным Forbes, в минувшем году Бернар Арно, возглавляющий группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moёt Hennessy), в которую также входят Bulgari, Celine, Sephora и другие бренды, разбогател на 23,6 миллиарда долларов, до 40,3 миллиарда долларов, и занял третью строчку в списке наиболее быстро богатевших бизнесменов. Также в 2017 году президент России Владимир Путин наградил Арно российской государственной наградой — медалью Пушкина — «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

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