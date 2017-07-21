Louis Vuitton покажет в Париже полотна из нью-йоркского музея MoMA

Французский модный дом Louis Vuitton и его подразделение Louis Vuitton Foundation, реализующее культурные инициативы, объявили о том, что в октябре 2017 года в здании фонда откроется выставка работ из нью-йоркского музея современного искусства MoMA. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

В экспозиции Etre moderne: le MoMA à Paris будут представлены работы Поля Сезанна, Густава Климта, Поля Синьяка, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Джорджо де Кирико, Эдварда Хоппера, Макса Бекмана, Людвига Мис ван дер Роэ, Марселя Дюшана, Александра Колдера, Рене Магритта, Яёй Кусама, Ивонны Райнер и других художников XX-XXI века.

Louis Vuitton Foundation основан в 2006 году главой корпорации LVMH Бернаром Арно для поддержки культурных инициатив модного дома Louis Vuitton. В коллекции фонда — работы художников XX-XXI века из разных стран мира. Здание фонда возведено по проекту Фрэнка Гери в саду Аклиматасьон в Булонском лесу и открыто для публики осенью 2014 года.

В июле 2017 года было объявлено, что осенью 2020 года в здании Louis Vuitton Foundation откроется выставка полотен из коллекции филантропов и коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых из коллекций Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина.