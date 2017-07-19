Louis Vuitton покажет парижанам импрессионистов из Эрмитажа и ГМИИ

Французский модный дом Louis Vuitton и его подразделение Louis Vuitton Foundation, реализующее культурные инициативы, заявили о продолжении проекта представления французской публике коллекций импрессионистов из Эрмитажа и ГМИИ имени Пушкина, сообщает ТАСС.

Выставка полотен из коллекции филантропов и коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых пройдет в здании Louis Vuitton Foundation осенью 2020 года. Экспозиция станет продолжением выставки «Шедевры нового искусства — коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина», проходившей в Louis Vuitton Foundation с октября 2016 по март 2017 года. Парижане и туристы увидят полотна французских импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов (Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо) и русских авангардистов.

Louis Vuitton Foundation основан в 2006 году главой корпорации LVMH Бернаром Арно для поддержки культурных инициатив модного дома Louis Vuitton. В коллекции фонда — работы художников XX-XXI века из разных стран мира. Здание фонда возведено по проекту Фрэнка Гери в саду Аклиматасьон в Булонском лесу и открыто для публики осенью 2014 года.