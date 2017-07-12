Louis Vuitton показал «умные» часы

Французский модный дом Louis Vuitton представил первую модель умных часов — Tambour Horizon. Об этом сообщает The New York Times. Проект реализован при сотрудничестве Google и Qualcomm Technology.

«Интернет вещей на самом деле будет только расти», — заявил глава Louis Vuitton Майкл Берк. Часы могут синхронизироваться с устройствами на платформе IOS и Android, а заряда батареи хватает на сутки.

Часы, по словам представителей марки, предназначены для молодых и активных людей, которым нравится путешествовать. Поэтому в Tambour Horizon по умолчанию будет установлено приложение для планирования авиаперелетов и туристические карты. Цена часов — 2511 долларов.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и багажа Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и украшений.

Зимой 2017 года марка представила специальный кейс для фирменных часов. В него помещается 8 моделей, дополнительное отделение служит для хранения мелочей. Цены на небольшую коробку с монограммами бренда варьируются от 6300 до 10500 долларов в зависимости от материала, из которого она изготовлена.