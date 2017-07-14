Вышел первый трейлер фильма о Маноло Бланике

Опубликован первый трейлер кинокартины про одного из самых известных дизайнеров обуви в мире, Маноло Бланика. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Instyle.

Картина будет построена на интервью с друзьями и коллегами дизайнера. Среди них — редакторы Vogue Анна Винтур и Андре Леон Телли, певица Рианна, модели Карли Клосс и Наоми Кэмпбелл, а также автор «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл. «Он — король обуви», — говорит в трейлере Кэмпбелл.

Мировая премьера документального фильма «Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» состоится 15 сентября в Нью-Йорке.

Маноло Бланик — дизайнер обуви испанского происхождения. В 1973 году зарегистрировал бренд Manolo Blahnik. Сотрудничал с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиенток Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и другие знаменитости. Туфли марки часто появлялись в сериале «Секс в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).

В Главном штабе Эрмитажа до 23 июля открыта выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство». На выставке представлены более 200 пар туфель и 30 авторских рисунков известного дизайнера, созданные им за 45 лет работ.