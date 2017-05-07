Туфли Маноло Бланика покажут в Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже (корпус Главный штаб) 11 мая откроется выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 7 мая.

На выставке будут представлены более 200 туфель и 30 авторских рисунков работы известного дизайнера обуви Маноло Бланика, созданные им за 45 лет работы. Экспозицию составят шесть секций: «Природа», «Гала», «Искусство и архитектура», «Сердце», «География», «Материалы».

В секции «Гала» представят обувь из редких материалов, а также туфли, созданные Блаником для фильма режиссера Софии Копполы «Мария-Антуанета». Секцию «Сердце» дизайнер посвятил важным для него личностям: стилисту Анне Пьяджи, певице Рианне, фотографу Сесилу Битону, кинозвезде Брижит Бардо и даже легендарному полководцу Александру Македонскому. Секция «Материалы» демонстрирует процесс создания туфель и образцы материалов, из которых Бланик создает свою обувь: кожа, разные виды тканей (атлас, тафта, парча, бархат, твид и другие), кружево. В секции «Искусство и архитектура» показаны модели и рисунки, на которые Бланика вдохновили архитектура, кино, живопись Сурбарана, Гойи, Пикассо, Матисса, Ротко, Мондриана и Колдера, работы скульпторов Генри Мура и Барбары Хепуорт.

Выставка организована при поддержке универмага ДЛТ и продлится до 23 июля 2017 года.

Маноло Бланик — дизайнер обуви испанского происхождения. В 1973 году зарегистрировал бренд Manolo Blahnik. Сотрудничал с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиенток Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и другие знаменитости. Туфли марки часто появлялись в сериале «Секс в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).

