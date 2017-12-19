Составлен рейтинг самых быстро богатевших в 2017 году миллиардеров

Журнал Forbes составил рейтинг владельцев самых быстрорастущих капиталов в 2017 году. На первом месте в списке — основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос, его активы подорожали на 33,8 миллиарда долларов — до 98,6 миллиарда долларов.

Второе место занял владелец Evergrande Group Сюй Цзяинь. Общая стоимость его активов за год выросла на 27,4 миллиарда долларов и составила 36,5 миллиарда долларов.

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На третьей строчке — президент Louis Vuitton Бернар Арно. В 2017 году он разбогател на 23,6 миллиарда долларов — до 40,3 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг на четвертом месте, его состояние за год увеличилось на 23,6 миллиарда долларов, до 72 миллиардов долларов.

Пятое место у основателя телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэна. В 2017 году он разбогател на 21,8 миллиарда долларов, до 44,3 миллиарда долларов.

В десятку также вошли индийский медиамагнат Мукеш Амбани, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, богатейшая женщина Азии Ян Хуэйянь, основатель Oracle Ларри Эллисон и владелец аукционного дома Christie’s Франсуа Пино.​

Джефф Безос занимает в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes второе место, на первом — основатель Microsoft Билл Гейтс. Американский Institute for Policy Studies в ноябре подсчитал, что совокупное состояние трех богатейших граждан США — Безоса, Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США (160 миллионов человек).

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