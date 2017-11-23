Forbes лишился рейтинга самых дорогих глав компаний

Журнал Forbes впервые с 2012 года отказался от публикации ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Вместо классического рейтинга журнал представил новый рейтинг «директоров-капиталистов». В новом рейтинге журнал не оценивал доходы топ-менеджеров, а остановился исключительно на их доле в компаниях, которыми они управляют.

Главный редактор российского Forbes Николай Усков заявил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что считает новый рейтинг «достаточно любопытным». Говорить, связан ли отказ от публикации классического рейтинга с позицией владельца российского Forbes, Усков отказался.

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Новый рейтинг издания возглавил главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, его долю журнал оценил в 675 миллионов долларов. На втором месте зампредседателя совета директоров компании «Сибур» Александр Дюков, его пакет в компании оценили в 550 миллионов долларов. Третье место занял гендиректор USM Management Иван Стрешинский, его долю оценили в 520 миллионов долларов.

Из старого рейтинга в новый перекочевали четыре человека: это глава «Роснефти» Игорь Сечин (доля оценена в 73,9 миллиона долларов), Александр Дюков, Иван Стрешинский и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. Примечательно, что в старом рейтинге, например, Дюков занимал только 15 место, причем за счет своей работы в «Газпром нефти» (совмещает должности в двух компаниях).

В новом рейтинге не оказалось Алексея Миллера («Газпром»), Андрея Костина (ВТБ) и Германа Грефа (Сбербанк). Главы госкомпаний регулярно занимали верхушку старого рейтинга. Например, Миллер возглавлял список в прошлом году, его личный доход журнал оценивал в 17,7 миллиона долларов.

Российский Forbes сменил владельца в 2015 году. Немецкий ИД Axel Springer продал издание компании компании ARTCOM Media Александра Федотова. Продажа была продиктована требованием российского закона, который запрещает иностранцам владеть в российских СМИ долей более 20 процентов.