Создатель биткоина оказался богаче Илона Маска

Биткоин, который в ходе торгов 17 декабря установил рекорд стоимости, мог бы сделать создателя криптовалюты Сатоси Накомото одним из богатейших людей планеты с капиталом в 19,4 миллиарда долларов. Об этом пишет Quartz.

В воскресенье криптовалюта установила новый максимум, достигнув 19 771 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. При такой цене Сатоси Накомото, чей криптокапитал оценивается в 980 тысяч, мог бы занять 44 строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes.

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Согласно гипотетическому рейтингу, Накомото остается позади основателя Microsoft Билла Гейтса, создателя Facebook Марка Цукерберга, разработчика Google Сергея Брина и вдовы основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Однако создатель биткоина уже обгоняет по объему капитала в рейтинге основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, создателя PayPal и SpaceX Илона Маска и медиамагната Руперта Мердока.

Сатоси Накомото — псевдоним человека или группы людей, которые создали биткоин. В настоящее время личность создателя самой популярной в мире криптовалюты остается неизвестной.

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