Путин наградил французского миллиардера медалью Пушкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 28 иностранцев, в том числе предпринимателя Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Французский бизнесмен и меценат награжден российской государственной наградой — медалью Пушкина — «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

Бернар Арно — французский бизнесмен. Состояние семьи Арно оценивается Forbes в 60,6 миллиарда долларов.

По инициативе Бернара Арно и созданного им фонда Louis Vuitton Foundation в здании фонда была организована выставка «Шедевры нового искусства — коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина», прошедшая с октября 2016 по март 2017 года. Осенью 2020 года в здании Louis Vuitton Foundation откроется новая выставка полотен из коллекции филантропов и коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых. Будут представлены полотна французских импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов (Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо) и русских авангардистов.

Весной 2017 года во время торжественного закрытия XVII Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» было объявлено, что Бернар Арно удостоен премии Олега Янковского «Творческое открытие 2016-2017 года».