Bosco di Ciliegi посадила вишни в «Лужниках» и наградила Бернара Арно

Компания Bosco di Ciliegi провела в воскресенье, 28 мая, в парке спортивного комплекса «Лужники» традиционную посадку вишен, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие началось на Большой спортивной арене спорткомплекса, где в настоящее время завершается реконструкция к играм Кубка конфедераций-2017 и чемпионату мира по футболу 2018 года. После приветственного слова главы Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича гости праздника переместились в парк «Лужников» для посадки деревьев. Среди пришедших на высадку вишен были замечены актеры Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Алферова, Олег и Павел Табаковы, Людмила Зорина, Дарья Мороз, Алиса Гребенщикова, Егор Бероев, певец Валерий Сюткин, шоумен Игорь Угольников, историк моды Александр Васильев, спортсмены Алексей Немов, Александр Овечкин, Ирина Слуцкая, Светлана Журова, Иван Скобрев, модельер Виктория Андриянова, посол Итальянской республики в России Чезаре Мария Рагальини и другие. Перед гостями выступил джазмен Игорь Бутман со своим оркестром.

Алексей Немов Фото: пресс-служба Bosco 1 /5

Восемь посаженных в «Лужниках» деревьев названы именами известных футболистов стран-участниц Кубка конфедераций-2017: Луиша Фигу (Португалия), Уго Санчеса (Мексика), Харри Кьюэлла (Австралия), Самуэля Это'О (Камерун), Ивана Саморано (Чили), Лотара Маттеуса (Германия), Ивана Вицелича (Новая Зеландия) и Рината Дасаева (Россия).

После посадок вишни Bosco di Ciliegi завершила свой XVII Открытый фестиваль искусств «Черешневый Лес» вручением премий Олега Янковского «Творческое открытие 2016-2017 года». Ее получили оперная певица Альбина Шагимуратова, сценограф Мария Трегубова, актеры Юлия Пересильд, Игорь Верник, Филипп и Иван Янковские. Лауреатом награды в номинации «Ломая стереотипы» стал президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Передать лауреату символ премии — отлитые из цветного стекла ягоды черешни — вызвался музыкант Владимир Спиваков.