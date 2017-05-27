Жюри премии «ТОП-5 АВТО» назвало «Автоперсону года»

Глава марки Audi в России Любомир Найман получил приз жюри премии «ТОП-5 АВТО» и был признан «Автоперсоной года». Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Лучшего представителя автомобильного бизнеса выбирают, основываясь на данных медиамониторинга, который проводится исследовательской компанией Mediascope. Любомир Найман в этом году удостоился наибольшего количества позитивных или нейтральных упоминаний в печатных и электронных изданиях. В мониторинге участвовали 252 федеральных и региональных СМИ. Любомир Найман возглавил российский офис Audi в августе прошлого года. До этого он в течение пяти лет руководил российским представительством марки Skoda.

Марка также получила еще одну награду премии — модель Audi A3 признали лучшим компактным городским автомобилем

Жюри премии «ТОП-5 АВТО» состоит из 45-ти авторитетных автомобильных журналистов. В этом году в конкурсе оценивали новые или существенно модернизированные автомобили, появившиеся на российском рынке в 2016 году. Всего экспертами был оценен 71 автомобиль по пяти основным критериям – соотношение цена-качество, дизайн, технические новации, комфорт и практичность. Подсчет голосов провела международная консалтинговая и аудиторская компания KPMG.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).