Audi A3 признали лучшим компактным городским автомобилем

Автомобиль Audi A3 был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «ТОП-5 АВТО». Об этом редакции «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба марки.

Модель, первое поколение которой было представлено в 1996 году, считается первым представителем сегмента компактных премиальных автомобилей. С момента выхода на рынок в 1996 году в мире было реализовано более четырех миллионов Audi A3. На российском рынке модель представлена двумя модификациями — Sedan и Sportback.

Ассистирующие системы компактного A3 находятся на уровне полноразмерных моделей Audi. Впервые автомобиль данного сегмента получил ассистент движения в пробке, который работает совместно с адаптивным круиз-контролем (АСС) и функцией Stop&Go.

Жюри премии «ТОП-5 АВТО» состоит из 45 авторитетных автомобильных журналистов. В этом году в конкурсе оценивали новые или существенно модернизированные автомобили, появившиеся на российском рынке в 2016 году. Всего экспертами был оценен 71 автомобиль по пяти основным критериям — соотношение «цена — качество», дизайн, технические новации, комфорт и практичность. Подсчет голосов провела международная консалтинговая и аудиторская компания KPMG.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).