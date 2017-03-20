Audi пообещал выпустить два новых кроссовера к 2019 году

В ближайшие несколько лет компания Audi планирует провести значительное обновление модельного ряда, начнет производство нескольких электромобилей, а также войдет в новые направления бизнеса, связанные с цифровыми технологиями. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Кроме того, к 2019 году марка пообещала представить два новых кроссовера.

«2016 год стал очень непростым для нашей компании, но мы смогли завершить его с устойчивой прибылью от нашего основного направления деятельности и заложить ключевые направления будущего развития», — прокомментировал председатель правления Audi AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler).

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Компания займется развитием технологий автомобилей с автономным управлением, за это отвечает дочернее подразделение Autonomous Intelligent Driving GmbH.