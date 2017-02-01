Audi стала партнером Берлинского кинофестиваля

Компания Audi выступает партнером 67-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 19 февраля. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы фирмы. Марка инициирует общение представителей искусства и промышленности в рамках экспертного дискуссионного клуба Berlinale Open House и инновационной платформы Европейского кинорынка EFM Horizon.

«Культура — это важный фактор инновационности общества, так как она раскрывает новые пути развития и предлагает вниманию идеи, которые выделяются на общем фоне, — сказал руководитель отдела маркетинга AudiAG Джейсон Ласти (Jason Lusty). Тема современных технологий стала одной из важнейших для обсуждения в рамках дискуссионного клуба.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).