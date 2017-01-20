Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом

Немецкий автопроизводитель Audi объявил о выпуске 8-миллионного автомобиля с полным приводом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Юбилейным стал экземпляр модели Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного цвета (Garnet Red), собранный на новом заводе компании в Мексике. Технология quattro, представленная в 1980 году, сегодня используется в более чем 100 моделях Audi.

Система полного привода quattro входит в базовое оснащение Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8, всех версий S и RS, а также доступна в качестве опции для других моделей марки. По данным компании, в 2015 году 44 процента клиентов Audi по всему миру выбрали автомобили, оснащенные полным приводом. Первое место в этом списке принадлежит Audi Q5: объем продаж составил 262 000 единиц. Особой популярностью модели quattro пользуются в США, Канаде, России и в странах Ближнего Востока.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).