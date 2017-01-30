Audi A3 получил премию Best Cars 2017

Автомобиль Audi A3 одержал победу в премии Best Cars 2017 в номинации «Лучший компактный автомобиль» по результатам опроса читателей журнала «auto motor und sport». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Этот успех доказывает, что мы движемся верным курсом и поддерживаем на должном уровне тот энтузиазм, который так необходим для создания лучших автомобилей. Это придает нам уверенность в правильности выбранного нами пути», — сказал председатель совета директоров Audi AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler).

Кроме того, в категории «Большой внедорожник» второе место завоевала модель Audi Q7, набравшая 10,4% голосов. Третье место в четырех категориях поделили между собой модели Audi A4 в сегменте «Лучший среднеразмерный автомобиль», Audi A6 ― «Лучший в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей», Audi R8 Spyder в номинации «Лучший кабриолет» и Audi Q2 в классе «Компактный внедорожник».

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).